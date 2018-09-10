«Губернатор Шпорт верил, что его и так все любят»

Хабаровск, , 15:33 — REGNUM Результат действующего губернатора Вячеслава Шпорта на выборах главы Хабаровского края связан с предвыборной кампанией, заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM политолог Глеб Кузнецов.

Напомним, Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал (ЛДПР) набрали почти равное число голосов: 35,62% и 35,81%. Теперь кандидатам предстоит борьба во втором туре.

«Шпорт, как я понимаю, очень сильно верил, что его и так, без активной явки и избирательной кампании, любят все и о нём говорят его дела. И не то чтобы с прохладцей к выборам отнесся, но недостаточно уделил внимания чисто пиаровской составляющей», — считает Кузнецов.

При этом политолог не назвал поводы для резкой критики Вячеслава Шпорта на посту главы региона:

«Не сказать, что он без заслуг, не сказать, что он с территорией не справляется».

Глеб Кузнецов отметил, что дополнительные проблемы для власти в Хабаровском крае создало и то, что в Единый день голосования проходили выборы главы столицы субъекта.

Мэром Хабаровска с результатом 39,97% избран единоросс Сергей Кравчук. Второе место занял Максим Кукушкин (КПРФ), он набрал 23,85% голосов.