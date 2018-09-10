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СКР проводит проверку по факту подкупа на выборах в Ульяновской области

Политика

Следствие считает, что один из кандидатов в депутаты предложил председателю участковой комиссии вознаграждение за его победу на выборах

Ульяновск, 10 сентября 2018, 15:30 — REGNUM  В Ульяновской области проводится проверка по факту возможной попытки подкупа председателя участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает областное следственное управление СКР.

Проверка проводится по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.141.2 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

«Предварительно установлено, что 9 сентября 2018 года около 18 часов в с. Астрадамовка Сурского района кандидат в депутаты законодательного собрания Ульяновской области предложил председателю участковой избирательной комиссии №2701 денежное вознаграждение за его победу на выборах», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что в Ульяновской области итоги выборов, результаты голосования могут отменить на участках №№1727, 1503 — Майского и Карсунского районов соответственно. На одном из участков, по словам руководителя Центризбиркома, «по вине членов участковой комиссии» «избирателю были выданы два бюллетеня по единому избирательному округу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выбирали более 1,4 тыс. депутатов. Также прошли выборы депутатов парламента региона: по последним данным, по единому округу побеждает КПРФ, набравшая 36,24% голосов, «Единая Россия» получила 33,96%.

Элла Памфилова отмечала, что в 11 регионах на выборах в законодательные органы «Единая Россия» получила менее половины голосов (по единому избирательному округу): в Бурятии, Хакасии, Забайкальском крае, Ненецком автономном округе, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Смоленской, Ульяновской и Ярославской областях.

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