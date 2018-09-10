В парламенте Литвы расширилась правящая коалиция

Вильнюс, , 15:30 — REGNUM К правящей коалиции в парламенте Литвы присоединяется фракция партии «Порядок и справедливость», объявили сегодня, 10 сентября, в Сейме Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, правящая коалиция получила формальное большинство, хотя и раньше по договорённости с отдельными малыми фракциями правящему Союзу крестьян и зелёных Литвы удавалось провести все вносимые законодательные акты, однако формального большинства у них не было.

Отныне в правящую коалицию входит 73 депутата: 55 от крестьян-зелёных, 11 от социал-демократов-трудовиков, 7 от «Порядка и справедливости». Правящие также пользуются негласной поддержкой Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, которые не входят в коалицию, но и не являются оппозицией. Эта фракция насчитывает 8 членов, которые зачастую голосуют так, как просят крестьяне-зелёные. Таким образом правящая коалиция фактически может рассчитывать на 81 голос при принятии ключевых законопроектов.

Всего в Сейме Литвы 141 кресло. Новое соглашение о расширении правящей коалиции будет подписано 11 сентября.