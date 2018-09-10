В парламенте Литвы обвинили Россию в милитаризации Калининграда

Вильнюс, , 15:25 — REGNUM Литовская парламентская партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) требует увеличения темпов наращивания финансирования военного бюджета из-за «фактора Калининграда», сообщает сегодня, 10 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

Консерваторы сегодня подписали межпартийное национальное соглашение об увеличении оборонного бюджета в 2,5% от ВВП к 2030 году, но остались разочарованы темпами, утверждая, что такой бюджет в Литве должен быть к 2025 году. «Военная сила остаётся основным инструментом внешней политики и политики безопасности России. В 2017 году Россия, используя военную силу, стремилась увеличить своё влияние в геополитически важных регионах. Наш регион для Кремля — один из самых важных. Именно по этому Российская Федерация дислоцирует военные силы у наших границ, которые в десятки раз превосходят находящиеся на нашей территории силы НАТО. Подчёркивается, что и дальше усиливается группировка Западного военного округа, включая и находящуюся под боком Литвы Калининградскую область», — заявили сегодня консерваторы.

Партия литовских консерваторов также предложила другим политическим силам до 1 января 2019 года подготовить и утвердить «Национальную стратегию по защите демократии и защиты от гибридных угроз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, лидеры парламентских фракций подписали национальное соглашение об увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года и введения всеобщей воинской повинности с 2022 года. Соглашение подписали: Союз крестьян и зелёных Литвы, «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), Саюдис либералов Литвы, Социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. Единственным исключением стала только Социал-демократическая партия Литвы.