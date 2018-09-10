Песков прокомментировал действия полиции на несанкционированных акциях в РФ

Владивосток, , 15:24 — REGNUM Во время несанкционированных акций в Российской Федерации 9 сентября сотрудники правоохранительных органов действовали строго в соответствии с законодательством. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, полиция не нарушала закон во время протестных акций, а также отметил, что речь идет о несанкционированных митингах.

«Полиция действует строго в соответствии с законодательством», — сказал представитель Кремля.

По его словам, хулиганы и провокаторы, которые встречались на несанкционированных акциях, «поднимали руку» на сотрудников правоохранительных органов. Песков добавил, что такие действия являются недопустимыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестные акции сторонников блогера Алексея Навального, которые прошли 9 сентября в России, с треском провалились. Малочисленность участников акций уже вызвала шквал шуток в разных соцсетях.

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