Губернатор Ямала назначил члена Совета Федерации

Салехард, , 15:38 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового представителя региона в Совете Федерации. Им стала вице-спикер Заксобрания ЯНАО Елена Зленко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Елена Зленко будет представлять исполнительные органы власти на срок полномочий действующего губернатора Ямала. Она сменила бывшего сенатора, первого губернатора ЯНАО Юрия Неёлова.

Отметим, что вице-спикер ямальского парламента избиралась по Салехардскому одномандатному округу. Её место останется вакантным на год — до выборов 2019 года.

Напомним, до избрания главой ЯНАО Дмитрий Артюхов внёс на рассмотрение окружных парламентариев кандидатуры возможных сенаторов — депутата Заксобрания ЯНАО Марата Абдрахманова, Елены Зленко и директора школы №4 города Губкинского Тамары Поляковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Артюхов был избран главой автономного округа 9 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Библиотекарь, предприниматели, вице-спикер — возможные сенаторы от Ямала