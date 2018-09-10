Песков: Киев не делает шагов навстречу по вопросам обмена осужденными

Владивосток, , 15:20 — REGNUM В Кремле ничего не известно о готовности украинских властей обеспечить возвращение на родину осужденных на Украине граждан России. Об этом 10 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в Москве понимают, что граждане РФ, которые осуждены на Украине, желают вернуться в Россию, однако не видят действий Киева, которые помогли бы осуществлению этого желания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что восемь граждан РФ, находящиеся в украинских тюрьмах, написали письма Владимиру Путину, в которых попросили обменять их на осужденных в РФ граждан Украины.

Читайте также: Еще восемь граждан РФ попросили президента обменять их на граждан Украины