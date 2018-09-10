Позади всей Европы: греческий политик назвал причины экономического кризиса

Афины , , 15:27 — REGNUM Греция ни в коем случае не должна вновь стать проблемой для Европы и Еврозоны: это имеет последствия, считает замминистра экономики и развития этой страны Стерьос Пицьорлас, сообщает AMNA.

Пицьорлас подчеркнул, что главной причиной, которая довела Грецию до кризиса, стало отсутствие конкурентоспособной экономики. Сейчас в Греции необходимо понимание того, что именно нужно глубинным образом изменить ради предложения своего ответа на этот вызов конкурентоспобности. Он добавил также, что в Греции так называемая модернизация городов не была реализована и не завершалась никогда:

«Мы оставались страной на несколько этапов позади остальной Европы».

Напомним, в конце августа премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил об окончании восьмилетней долговой «одиссеи»: несмотря на то, что у экономики страны по-прежнему сохраняются проблемные точки, ей удалось выйти из-под жёсткого контроля кредиторов.