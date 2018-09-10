«Дачное» голосование — административная мобилизация бюджетного электората?

Москва, , 15:47 — REGNUM Решение правительства Москвы продлить срок голосования на выборах мэра столицы было направлено на поднятие явки избирателей, считает политолог Дмитрий Ефимов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, главным результатом стала административная мобилизация бюджетного электората, проживающего в ведомственных дачных посёлках.

Напомним, поправки, связанные с продлением голосования до 22 часов по местному времени и системой «мобильный избиратель», были внесены в Избирательный кодекс Москвы 25 апреля.

«Но вот вопрос, как контролировать этот процесс не стоял, если бюллетени не фиксируются в электронном виде. Поимка «злодея-двухъящичника» возможна только случайно. Лично для меня главный вопрос такой: для чего открылись 209 избирательных участков по выборам мэра Москвы в четырёх соседних регионах — Московской (183), Калужской (16), Тульской (5), и Владимирской областях (5)? СМИ говорят, что «участки за пределами Москвы было решено открыть, чтобы не создавать неудобства для граждан, которые привыкли проводить выходные на своих дачах». Но стоит помнить, что это личное предложение мэра Сергея Собянина. Он внёс его в Московскую городскую думу 14 мая, а уже через три дня поправки в часть 5 ст. 14 избирательного кодекса Москвы были внесены. И, наверное, явка, хотя она была значительно выше средней, тут не главное. Главное — административная мобилизация бюджетного электората, компактно проживающего в ведомственных дачных поселках. И это новая технология на выборах», — считает Ефимов.

Он отметил, что в целом по избирательной явке главный результат на прошедших выборах таков: пиар-службами действующего мэра столицы была несколько увеличена явка бюджетников и собственного «ядерного» электората. При этом явка людей, так и не дождавшихся в бюллетене графы «против всех»? снижена.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава Москвы Сергей Собянин после обработки 91,96% бюллетеней набрал 69,72% голосов на выборах мэра столицы. С победой Собянина официально поздравил президент России Владимир Путин.

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