Миронов доволен итогами выборов

Москва, , 15:15 — REGNUM «Справедливая Россия» довольна результатами выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

«Что касается результатов нашей партии, в целом мы довольны. Из 16 регионов, где проходили выборы в областные заксобрания, в 15 мы легко преодолели проходной барьер», — сказал он.

В ряде регионов партия впервые получит фракции — в частности, речь идет о Башкирии, Калмыкии, Кемеровской области.

«За всю историю партии там никогда не было наших депутатов. Еще в четырех регионах мы возобновим присутствие наших депутатов — это Республика Хакасия, Ивановская, Иркутская области, Ненецкий автономный округ», — отметил Миронов.