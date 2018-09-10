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Миронов доволен итогами выборов

Политика

В ряде регионов «Справедливая Россия» впервые получит фракции

Миронов доволен итогами выборов
Иллюстрация: Kemlin.ru
Сергей Миронов

Москва, 10 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  «Справедливая Россия» довольна результатами выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

«Что касается результатов нашей партии, в целом мы довольны. Из 16 регионов, где проходили выборы в областные заксобрания, в 15 мы легко преодолели проходной барьер», — сказал он.

В ряде регионов партия впервые получит фракции — в частности, речь идет о Башкирии, Калмыкии, Кемеровской области.

«За всю историю партии там никогда не было наших депутатов. Еще в четырех регионах мы возобновим присутствие наших депутатов — это Республика Хакасия, Ивановская, Иркутская области, Ненецкий автономный округ», — отметил Миронов.

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