ЛНР: наши войска готовы отразить нападение украинской авиации

Луганск, , 15:14 — REGNUM Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) готовы отразить нападение украинской авиации, заявил официальный представитель Народной милиции (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, проведение командованием украинской армии внезапных проверок боевой авиации не позволит ВСУ применить боевые самолеты и вертолеты без потерь в гражданской войне. Марочко подчеркнул, что воздушное пространство ЛНР полностью контролируется средствами ПВО республики.

Подполковник добавил, что попытка использовать боевую авиацию на фронте — грубейшее нарушение Минских соглашений, где в пункте №7 прямо запрещается применять боевую авиацию.

Напомним, Украина систематически нарушает Минские соглашения, а президент страны Петр Порошенко заявлял, что соглашения нужны не для мирного урегулирования конфликта, а для перевооружения украинской армии.