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Премьер-министр Японии обсудит с Путиным мирный договор

Политика

Это будет одной из тем их встречи на Восточном экономическом форуме

Владивосток, 10 сентября 2018, 15:13 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 10 сентября о своем намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность заключения мирного договора между Москвой и Токио, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции во Владивостоке.

Напомним, с 11 по 13 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, в котором примет участие и Владимир Путин. Глава Кремля проведет заседание президиума Госсовета относительно реализации задач своих майских указов, а также встретится с главой японского правительства.

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Курильские острова и Япония
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