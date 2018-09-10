Премьер-министр Японии обсудит с Путиным мирный договор

Владивосток, , 15:13 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил 10 сентября о своем намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность заключения мирного договора между Москвой и Токио, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции во Владивостоке.

Напомним, с 11 по 13 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум, в котором примет участие и Владимир Путин. Глава Кремля проведет заседание президиума Госсовета относительно реализации задач своих майских указов, а также встретится с главой японского правительства.