Индонезия и Южная Корея подписали ряд соглашений

Сеул, , 15:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и президент Южной Кореи Мун Чже Ин стали свидетелями подписания шести соглашений между Индонезией и Южной Кореей в Сеуле 10 сентября, сообщает Antaranews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и южнокорейский министр юстиции заключили соглашение по вопросам миграционного сотрудничества.

Соглашение об экономическом сотрудничестве подписала Ретно Марсуди с министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ун Гю Пэк.

Стороны также заключили соглашения в области взаимодействия между государственными аппаратами двух стран, подписали меморандум о взаимопонимании в области законодательства, соглашение о сотрудничестве в области безопасности на море, а также наметили «дорожную карту» для промышленной революции 4.0.

Напомним, президент Индонезии пробудет в Сеуле с 10 по 11 сентября.

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