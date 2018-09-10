В партии СвДП озвучили призыв к разрыву правящей коалиции Германии

Берлин, , 15:11 — REGNUM Вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал Социал-демократическую партию (СДПГ) покинуть правящую коалицию из-за позиции министра внутренних дел Хорста Зеехофера и главы ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маасена по событиям в Хемнице. Об этом он заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung.

«Тот, кто надувает щеки как госпожа Налес (Андреа Налес — председатель СДПГ — прим. ИА REGNUM ), должен сделать выводы и заявить: либо Хорст Зеехофер покидает кабинет министров, либо уходит СДПГ», — сказал Кубицки.

«Кто в такой ситуации заставляет собственного канцлера подвергаться опасности, тот неприемлем в правительстве», — добавил он.

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Накануне Андреа Налес выразила сомнения в профпригодности министра внутренних дел Зеехофера и главы ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маасена, которые не стали осуждать протесты против миграционной политики в саксонском городе Хемниц.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа в Хемнице продолжаются масштабные акции протеста против политики принятия беженцев, в которых приняли участие около 11 тыс. человек. Поводом к их началу послужило убийство местного жителя двумя мигрантами из Ирака и Сирии.

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