О выборах мэра Москвы: «Все хорошо, но не было интриги»

Москва, , 15:04 — REGNUM Ход выборов мэра Москвы предопределило отсутствие в них интриги, заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM политолог Глеб Кузнецов.

«В Москве все хорошо. Естественная явка для выборов такого уровня, когда победитель был если не предрешен, то с очень высокой долей вероятности предсказуем. Интриги не было же в московских выборах. И они прошли при такой явке, при которой должны проходить выборы в таких условиях, соответствует трендам выборов больших городов», — считает Кузнецов.

Эксперт отметил новеллу — «дачные» участки, которые открылись вне субъекта, где проходят выборы:

«Но, как я понимаю, там нет поражающего воображения цифры на этих участках».

Политолог также прокомментировал более высокий результат Сергея Собянина на территориях избирательных комиссий, расположенных в Новой Москве:

«Что касается Новой Москвы, там всегда и у «Единой России», и у власти больше, потому что это территория не городская, на самом деле. То есть мы её называем Новой Москвой, но надо понимать, что это село. Это не мегаполис, это маленькие городки и сельские территории, которые традиционно лучше голосуют за власть. Никакого удивления, все естественно».

Напомним, на выборах мэра столицы Сергей Собянин, по предварительным данным, набрал 70,08% голосов избирателей. Явка составила 30,05%.