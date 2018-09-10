Адвокат: государственным защитникам на Украине угрожают расправой

Киев, , 15:03 — REGNUM Государственным адвокатам на Украине угрожают физической расправой в делах, где обвиняемый отсутствует, заявил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк, сообщает 10 сентября УНИАН.

По его словам, часто в делах, где обвиняемый отсутствует, государственным адвокатам угрожают физической расправой и требуют, чтобы они отказались от своих подзащитных. При этом Бонюк не уточнил, имели ли место подобные угрозы в случае с делом экс-президента Виктора Януковича, однако отметил, что речь идет о делах, «которые на устах».

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Напомним, дело Януковича рассматривается в суде уже несколько лет. При этом экс-президенту несколько раз назначали государственных защитников, но каждый раз это ни к чему толком не приводило.