«Дело Скрипалей»: Лондон подготовил «красные уведомления» Интерпола

Лондон, , 14:57 — REGNUM Власти Великобритании подготовили к выпуску по делу Скрипалей «красные уведомления» Интерпола, которые предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в инициировавшую розыск страну. Об этом сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

По словам источника, официальный Лондон намерен добиться распространения «красных уведомлений» Интерпола для задержания подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании обвинили двух граждан России в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Однако никаких серьезных доказательств официальный Лондон так не предъявил.

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