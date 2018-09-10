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«Дело Скрипалей»: Лондон подготовил «красные уведомления» Интерпола

Политика

Ранее власти Великобритании обвинили двух граждан России в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Лондон, 10 сентября 2018, 14:57 — REGNUM  Власти Великобритании подготовили к выпуску по делу Скрипалей «красные уведомления» Интерпола, которые предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в инициировавшую розыск страну. Об этом сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

По словам источника, официальный Лондон намерен добиться распространения «красных уведомлений» Интерпола для задержания подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании обвинили двух граждан России в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Однако никаких серьезных доказательств официальный Лондон так не предъявил.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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