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Пашинян рассказал, что Армения получает дешёвый газ по распоряжению Путина

Политика

Пашинян рассказал, что Путин удивился, узнав цену на газ для армянских потребителей

Пашинян рассказал, что Армения получает дешёвый газ по распоряжению Путина

Ереван, 10 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Информация о том, что население Армении получает газ по одной из самых высоких цен в СНГ была новостью для президента России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 8 сентября в Москве.

«Я рассказал Путину, что на самом деле российский газ по льготной цене в 150$ за тысячу кубометров получает компания «Газпром Армения», а не граждане Армении. Мы договорились совместными усилиями полностью изучить механизм ценообразования на поставляемый в Армению газ, а также лежащие в основе этих поставок договора», — сказал Пашинян.

По его словам, эта информация была для Путина новой. В этой связи, как рассказал Пашинян, Путин вспомнил, что лично распорядился поставлять в Армению дешёвый газ, и было это во время визита в Гюмри, когда во время общения с людьми Путин понял, что их социальной положение оставляет желать лучшего.

«Путин сделал это, чтобы несколько улучшить социальное состояние граждан Армении, но я сказал, что это решение не очень способствовало решению данной проблемы, в результате мы решили, что вся схема ценообразования будет изучена, и мы попытаемся понять, какие улучшения можно произвести», — подчеркнул глава армянского правительства.

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Армяно-российские отношения
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