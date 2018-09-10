На Ямале появились два новых областных депутата-единоросса

Салехард, , 15:37 — REGNUM Председатель избирательной комиссии автономного округа Андрей Гиберт на пресс-конференции огласил итоги довыборов в Заксобрание ЯНАО. Большинством голосов по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 и по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9 народными представителями в региональном парламенте избраны представители партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, два мандата оказались вакантными в Заксобрании ЯНАО в связи с добровольным сложением полномочий заместителя гендиректора ООО «Газпромнефть-Ямал» Валерия Миннибаева, а также вице-спикера регионального парламента Сергея Харючи. Одномандатные округа, от которых они выбирались, оказались без своего представителя в парламенте арктического региона.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 одержал победу представитель «Единой России», депутат Тазовской районной думы, директор ООО «Агрокомплекс Тазовский», руководитель Союза оленеводов Ямала Степан Вайнуто. За него проголосовали 58,08% от общего числа избирателей, пришедших на выборы.

По Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9 представитель «Единой России», председатель гордумы города Муравленко Светлана Каменская. За неё проголосовало 54,49% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент автономного округа состоит из двадцати двух депутатов: 11 выбираются по партийным спискам, 11 — по одномандатным округам народным голосованием на избирательных участках.

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