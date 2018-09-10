Узбекистан и Таджикистан запустили три новых маршрута

Ташкент, , 14:55 — REGNUM Между Узбекистаном и Таджикистаном запустили три новых автобусных маршрута: «Термез — Душанбе», «Денау — Душанбе» и «Самарканд — Пенджикент», сообщает 10 сентября издание «Подробно.uz».

Протяженность маршрута между Термезом и Душанбе составляет 251 км, между Денау и Душанбе — 107 км, между Самаркандом и Пенджикентом — 64 км. Время в пути по самому протяженному маршруту составит 5 часов 39 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая между Ташкентом и Худжандом был запущен регулярный автобусный рейс. Протяженность маршрута составляет 174 км, а время в пути — 4,5 часа.

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