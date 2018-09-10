Понедельник, 10 Сентября 2018 года
15:34:08 МСК

Узбекистан и Таджикистан запустили три новых маршрута

Политика

Время в пути по самому протяженному маршруту составит 5 часов 39 минут

Ташкент, 10 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Между Узбекистаном и Таджикистаном запустили три новых автобусных маршрута: «Термез — Душанбе», «Денау — Душанбе» и «Самарканд — Пенджикент», сообщает 10 сентября издание «Подробно.uz».

Протяженность маршрута между Термезом и Душанбе составляет 251 км, между Денау и Душанбе — 107 км, между Самаркандом и Пенджикентом — 64 км. Время в пути по самому протяженному маршруту составит 5 часов 39 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая между Ташкентом и Худжандом был запущен регулярный автобусный рейс. Протяженность маршрута составляет 174 км, а время в пути — 4,5 часа.

Читайте ранее в этом сюжете: Между Ташкентом и Ходжентом запускается автобусное сообщение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Таджико-узбекские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить