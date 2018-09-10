«Партия Роста» на выборах получила 300 тыс. голосов избирателей

Москва, , 14:43 — REGNUM «Партия Роста» на выборах получила более 300 тыс. голосов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом сообщил лидер партии Борис Титов, подводя итоги единого дня голосования.

«Мы получили более 300 тыс. голосов. У партии появились депутатские мандаты в Московской, Тульской и Тверской областях, Якутске, Дагестане и Краснодарском крае. Это показатель того, что мы движемся в правильном направлении. А главная наша победа состоялась в Ростове-на-Дону — наш кандидат Дмитрий Величко выиграл депутатские выборы в законодательное собрание Ростовской области VI созыва», — отметил он.

На прошедших выборах «Партия Роста» представила в 17 регионах России 111 своих кандидатов: 7 кандидатов в губернаторы, 4 — в региональные парламенты, 10 потенциальных глав муниципальных образований, 90 кандидатов в депутаты муниципальных образований по одномандатным округам и по спискам партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России прошло порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов.