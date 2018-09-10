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Страны Туркестана обсудят вопросы сотрудничества с Индией

Политика

Обсуждение состоится в рамках 5-го заседания диалога «Индия — Центральная Азия»

Ташкент, 10 сентября 2018, 14:52 — REGNUM  Страны Туркестана и Индия обсудят вопросы регионального сотрудничества, а также вопросы совместного противодействия террористам, сообщили 10 сентября в пресс-службе МИД республики.

Обсуждение состоится в рамках 5-го заседания диалога «Индия — Центральная Азия». В состав индийской делегации войдут представители «мозговых центров» и государственных органов. На мероприятии также выступят ведущие ученые и политики Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа состоялось заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии, в рамках которой стороны обсудили возможность введения преференциальной торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан предложил Индии организовать преференциальную торговлю

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Внешняя политика Узбекистана
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