Страны Туркестана обсудят вопросы сотрудничества с Индией

Ташкент, , 14:52 — REGNUM Страны Туркестана и Индия обсудят вопросы регионального сотрудничества, а также вопросы совместного противодействия террористам, сообщили 10 сентября в пресс-службе МИД республики.

Обсуждение состоится в рамках 5-го заседания диалога «Индия — Центральная Азия». В состав индийской делегации войдут представители «мозговых центров» и государственных органов. На мероприятии также выступят ведущие ученые и политики Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа состоялось заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии, в рамках которой стороны обсудили возможность введения преференциальной торговли.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан предложил Индии организовать преференциальную торговлю