Понедельник, 10 Сентября 2018 года
15:36:57 МСК

Названо число сообщений о нарушениях на выборах в России

Политика

9 сентября 2018 г. в 80 регионах РФ в Единый день голосования прошло свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня

Москва, 10 сентября 2018, 14:39 — REGNUM  Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) в период избирательной кампании к Единому дню голосования приняла более 850 сообщений о нарушениях. Об этом заявил федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, из 861 сообщения о нарушениях избирательного законодательства половина оказались недостоверными.

При этом Бабченкова добавила, что 9 сентября в НОМ поступило 439 сообщений о нарушениях на выборах. В НОМ также отметили, что в целом количество таких сообщений снизилось в стране по сравнению с 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 г. в 80 регионах РФ в Единый день голосования прошло свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня.

Читайте также: «Национальный общественный мониторинг» о выборах: «Прошли в правовом русле»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить