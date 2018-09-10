Названо число сообщений о нарушениях на выборах в России

Москва, , 14:39 — REGNUM Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) в период избирательной кампании к Единому дню голосования приняла более 850 сообщений о нарушениях. Об этом заявил федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, из 861 сообщения о нарушениях избирательного законодательства половина оказались недостоверными.

При этом Бабченкова добавила, что 9 сентября в НОМ поступило 439 сообщений о нарушениях на выборах. В НОМ также отметили, что в целом количество таких сообщений снизилось в стране по сравнению с 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 г. в 80 регионах РФ в Единый день голосования прошло свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня.

Читайте также: «Национальный общественный мониторинг» о выборах: «Прошли в правовом русле»