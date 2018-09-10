Олимпиада-2032: Япония поддерживает кандидатуру Индонезии

Джакарта, , 14:39 — REGNUM Посол Японии в Индонезии Масафуми Исии выразил надежду на то, что Индонезия будет выбрана для проведения Олимпиады 2032 года, сообщает Sindonews.

«Я поздравляю Индонезию с проведением Азиатских игр 2018 года, Индонезия была хорошим хозяином мероприятия. Я жду Олимпийских игр 2032 года в Индонезии», — заявил посол Японии, выступая на открытии музыкального фестиваля «Jak-Japan Matsuri Music 2018».

В этом мероприятии участвовало несколько японских групп, одной из которых была AKB48. Эта японская женская музыкальная идол-группа имеет большую фанатскую базу в Индонезии. Фактически, даже существует похожая группа в Джакарте, которая называется JKT48.

Напомним, в этом году Индонезия и Япония отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

Индонезия подала заявку на проведение Олимпиады 2032 года незадолго до закрытия Азиатских игр 2018 года 2 сентября.

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