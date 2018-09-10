Второй тур в четырех регионах: избиратели устали от губернаторов

Москва, , 14:33 — REGNUM Итоги местных выборов обусловлены негативными социологическими трендами, усталостью избирателей от губернаторов после первого срока и общим ростом политизации, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 сентября, политолог Михаил Виноградов, комментируя результаты Единого дня голосования в российских регионах.

Как сообщалось ранее, в единый день голосования 9 сентября выборы различного уровня прошли в 80 регионах. В 25 регионах выбирали губернаторов. В Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии состоится второй тур губернаторских выборов.

Такие результаты были вызваны негативными социологическими трендами после запуска пенсионной реформы и накоплением усталости от губернаторов после первого срока.

Можно отметить и общий рост политизации. В большинстве регионов он не сопровождался ростом интереса к выборам — а в этих регионах, скорее, сопровождался.

Еще один фактор — контрпродуктивность зачистки оппонентов, как это имело место во Владимире. Если избиратель устал, для него не столь важно, насколько слаб и плох оппонент. Избиратель сам додумает ему сильные стороны.