Германия может присоединиться к союзникам в рамках операции в Сирии

Берлин, , 14:30 — REGNUM Власти Германии проводят переговоры со своими союзниками относительно возможного разворачивания военного контингента на территории Сирии, если правительство страны применит химическое оружие в провинции Идлиб, заявил 10 сентября официальный представитель правительства ФРГ Стеффен Зайберт, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на регулярной пресс-конференции.

«Мы проводим переговоры с нашими американскими и европейскими союзниками по этой ситуации», — отметил он.

«Пока ситуация, при которой нужно принять решение, еще не наблюдалась», — добавил он.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что оборонное ведомство ФРГ рассматривает возможность того, чтобы присоединиться к контингенту американских, британских и французских войск в рамках любой будущей операции.