На муниципальных выборах в Тверской области ЕР забрала 70% мандатов

Тверь, , 14:30 — REGNUM Более 70% мандатов, которые замещались на выборах в Тверской области 9 сентября, получат кандидаты от «Единой России». Об этом 10 сентября сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

В общей сложности, как сообщало ИА REGNUM, в регионе проходило 211 избирательных кампаний: дополнительные выборы депутата Госдумы, 11 компаний представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также выборы представительных органов городских и сельских поселений Тверской области.

На выборах депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180 победу одержал единоросс Сергей Веремеенко, за него проголосовали 36,21% избирателей.

На выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов замещалось 177 депутатских мандатов — 111 из них получит «Единая Россия». Еще 1283 мандата (из 1794) единороссы получат по итогам выборов депутатов представительных органов городских и сельских поселений.

На втором месте по числу мандатов — 21,2% — самовыдвиженцы. Затем следуют партии: КПРФ (4,3%), за ней следует ЛДПР (1,7%), «Справедливая Россия» — 0,7%.

«Изначально в выдвижении кандидатов участвовали 14 политических партий. К дню голосования в избирательном бюллетене остались представители 11 политических партий. Это достаточно хорошее количество для муниципальных выборов. Таким образом, в Тверской области была обеспечена конкурентность не только среди кандидатов, но и конкурентность политических идеологий», — отметила Валентина Дронова.