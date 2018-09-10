На Украине появились признаки «православной войны»

Станислав Стремидловский, , 15:45 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 3−9 сентября 2018 года стали: папа Франциск рассказал о настоящем отдыхе; Трамп защитил понтифика; между Московским и Константинопольским патриархатами наступил «ледниковый период»; как украинские униаты относятся к томасу об автокефалии; визит папы в Прибалтику никак не связан с Россией; ЕС представил доклад о религиозной свободе в мире и другое.

Папа Римский Франциск задался вопросом, в чем заключается настоящий отдых? Ответ его, передает Vatican News (Ватикан), следующий: «Если мы открываем сердце Божественному Провидению и понимаем, что душа обретает покой только в Господе, тогда жизнь становится прекрасной и начинается настоящий отдых». Хотя «отдыхать по-настоящему — нелегко, так как существует фальшивый и настоящий отдых», замечает понтифик. «Современное общество жаждет развлечений и отдыха, — говорит Франциск. — Рекреационная индустрия процветает, а реклама рисует идеальный мир как большой парк для игр, в котором все развлекаются. Центром тяжести господствующей сегодня концепции жизни появляется не деятельность и ответственность, а уклонение. Зарабатывать деньги, чтобы развлекаться, получать удовольствие. Сегодняшний идеал — это успешный человек, который может позволить себе множество различных удовольствий. Но это ментальность склоняет к тому, что мы становимся недовольными жизнью, бесчувственным из-за развлечений, не являющихся отдыхом, но отчуждением и бегством от реальности. Человек никогда не отдыхал так много, как сегодня, и в то же время он никогда не испытывал столько пустоты, как сегодня! Возможности для развлечений, путешествия, круизы, множество других вещей, которые не наполняют сердце. Более того, не дают тебе отдохнуть».

Президент США Дональд Трамп защитил линию поведения папы Франциска в кризисе из-за скандала о сексуальном насилии, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). В интервью американскому порталу Daily Caller глава Белого дома заявил: «Папа справляется с этим, думаю, лучше, чем кто-либо мог бы справиться с этим». Трамп отметил, что скандал датируется 70-ми годами и был «одной из самых печальных историй». Президент подчеркнул, что «очень уважает Католическую церковь». Комментируя многочисленные обвинения в насилии, выдвинутые против архиепископа Теодора МакКаррика, Трамп сказал, что его удивила ситуация в отношении Маккаррика, поскольку «все знали его, и так невероятно видеть все эти вещи». Комментарии американского президента появились менее чем через две недели после того, как архиепископ Карло Мария Вигано, бывший апостольский нунций в США, призвал папу Франциска уйти в отставку. Вигано заявил, что рассказал понтифику о проступке МакКаррика еще в 2013 году, однако якобы папа «сделал Маккаррика доверенным советником» и даже «отменил попытки папы Бенедикта XVI ввести санкции» против этого архиепископа.

Vatican insider (Турин, Италия) увидел признаки «православной войны» на Украине. Константинопольский патриархат не отказывается от своего обещания «помочь» в отношении признания национальной Украинской православной церкви, полностью независимой от Московского патриархата. Реакция РПЦ не заставила себя ждать и оказалась серьезной. Нет сомнений, наступают трудные времена для всего православного мира. В пятницу, 7 сентября, Фанар объявил об отправке двух своих экзархов (делегатов) в Киев, которые будут пытаться объединить разделенные в настоящее время православные украинские общины и найти решения также проблемы, связанной митрополитом Филаретом (самопровозглашенный «Патриарх Киевский», глава церковной структуры, не признанный легитимными другими Православными церквами). Сценарий создания «автокефальной» Украинской церкви, признанной Константинопольским патриархатом, полностью поддерживается нынешним политическим руководством Украины. Судя по первым реакциям из Москвы, процесс «появления» новой независимой Православной церкви на Украине не будет безболезненным для всей полноты Православных церквей: богословы, близкие к Московскому патриархату, уже обвиняют константинопольского патриарха Варфоломея в «ереси», в то время как другие намекают на «денежные издержки» операции по предоставлению автокефалии.

Между Московским и Константинопольским патриархатами наступил «ледниковый период», констатирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Пока неясно, какие шаги будут предприняты двумя недавно назначенными экзархами Константинопольского патриархата на Украину. Митрополит Антоний (Щерба), возглавляющий Украинскую православную церковь Константинопольского патриархата в США, еще 19 августа в интервью украинской службе радиостанции «Голос Америки» очертил возможные варианты. Скорее всего, будет собран Всеукраинский собор из представителей всех украинских Церквей. Этот собор изберет патриарха, Константинополь должен будет признать этого лидера церкви и томос будет предоставлен ему. Ни при каких обстоятельствах томос не может быть передан президенту Украины Петру Порошенко или любому другому политическому деятелю. Митрополит прямо сказал, что «еще не уверен, что томос будет предоставлен». Порошенко вернулся из Стамбула после встреч с патриархом Варфоломеем с немного преувеличенным энтузиазмом. Он назвал конкретные даты, «но в византийском мире ничего не происходит так быстро». Может быть, решение будет принято к концу года. Но также может быть, что этот вопрос будет передан на всеправославный собор. Тогда это может занять гораздо больше времени. По словам Антония, вполне можно ожидать, что произойдут раскольнические процессы. Так было, например, в Болгарии после провозглашения автокефалии. Но даже если раскол будет, он не подорвет жизнь Церкви навсегда.

Автокефалия означает, что украинским православным больше не придется зависеть от юрисдикции Москвы, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Москва поняла, что отделение Украинской церкви — это факт, который сейчас неизбежен. В результате почти 30 миллионов верующих на Украине плюс в диаспоре будут относиться к Киевскому патриархату, а не к Московскому. Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пришлось поспешить к Варфоломею в Стамбул. Но несколькими неделями ранее «он пытался добиться от Путина позвонить в Анкару, чтобы остановить действия Варфоломея по предоставлению Киеву автокефалии». Москва, похоже, поняла, что было большой ошибкой не участвовать в работе Всеправославного синода на Крите в июне 2016 года. Что дальше? Конечно, будет давление и угрозы. Некоторые говорят о расколе в православном мире по примеру того, как это было между Лютером и Римом. Но это маловероятно: такое чуждо православной традиции, и это не догматический вопрос, а административный. Возможно, будет временный перерыв в общении. По данным информированных источников, Киеву будет предоставлена концессия, и в то же время это позволит Москве оставить под своей юрисдикцией 10 миллионов русскоязычных, чтобы сохранить лицо.

Уже несколько месяцев вся Украина живет на морально-эмоциональном подъеме, ожидая объявленную президентом Порошенко возможную автокефалию и объединение украинских Православных церквей. Однако, замечает «Католицький Оглядач» (Львов, Украина), несколько отстраненную позицию в этой весьма шумной кампании надежд и желаний занимает Украинская греко-католическая церковь. Издание цитирует размышления отца Ивана Гаваня, преподавателя Дрогобицкой духовной семинарии, богослова, протоиерея, бывшего многолетнего главного редактора журнала «Богословие». «Все эти усилия православных и просто патриотов Украины мотивированы одной идеей: единое государство — единая церковь, — говорит отец Иван. — Этот тезис соответствует восточнохристианской традиции в свете богословско-экклезиологического теории о симфонии Церкви и государства. В нынешних условиях войны эта идея особенно усилилась через электризацию национально-политических настроений и мотиваций. Украинская православная церковь Московского патриархата начала выглядеть просто анахронизмом, «инородным телом» для украинской нации и государства. Поэтому реакцией на военную агрессию России стало желание утвердить свою украинскую автокефалию как залог духовного отделения от России. Это естественная и нужная реакция, ведь понятно, что автокефалия будет укреплять государство. Однако этот процесс несет в себе значимые вызовы и даже угрозы. Один из них — это углубление в будущем раскола и отчуждения между Православными церквами и внутри православных верующих, ведь УПЦ МП будет сохранять еще долго свои позиции и масштабы влияния. Поэтому сейчас важно понять мотивы, которые стимулируют светскую власть усиливать автокефальные процессы. Как это ни прискорбно, но здесь явно проглядывает конъюнктурно-политический интерес президентской власти понравиться избирателю накануне предстоящих президентских выборов в марте 2019 года. Довольно прагматичное и даже циничное желание политических воротил использовать в своих целях настроения и желания верующих. Парадоксом ситуации является то, что идея томоса и автокефалии очень популярна в греко-католической Галиции, потому что здесь играют патриотические чувства галичан, которые являются традиционно сильными. Однако преимущество политического над духовно-конфессиональным не всегда бывает благодатным. Мы должны помнить, что этот процесс не стоит форсировать. Ни народ, ни политическое руководство государства, ни иерархи не созрели до автокефалии».

Предстоящая поездка папы Франциска в Прибалтику в конце сентября будет сосредоточена на делах молодежи и помощи местным Церквями и не завязана на отношениях с Россией и недавних скандалах с сексуальным насилием, рассказывает Crux (Денвер, США). Об этом заявил на пресс-конференции в Ватикане ответственный сотрудник Государственного секретариата Святого престола монсеньор Висвальдас Кульбокас. Бывшие советские республики, ныне входящие в Европейский союз, борются с политическим дисбалансом, финансовыми проблемами и замедлением рождаемости. Литва, по словам монсеньора, занимает высокое место по уровню самоубийств, алкоголизма и депрессии, многие эмигрируют, чтобы найти лучшие возможности в других странах. При этом Литва является единственной прибалтийской республикой с католическим большинством, в Эстонии и Латвии в основном присутствуют протестанты и православные. Ватикан также надеется свести к минимуму политический аспект папского визита в Прибалтику. Кремль, несомненно, будет пристально следить за четырехдневным пребыванием Франциска у соседей. Ведь поездка проходит во время столетия со дня восстановления их независимости. Но Кульбокас сказал, что это просто совпадение. Он добавил, что понтифик хочет избежать политических заявлений, и подчеркнул, что визит носит пасторский характер. Монсеньор ожидает, что четверо российских католических епископов посетят одну из столиц, а не будут ждать гипотетического визита Франциска в Россию. В этом контексте Кульбокас пояснил, что чрезмерное внимание СМИ сделает посещение российской земли папой менее вероятной. «Молодые священники Русской православной церкви хотят гораздо больших контактов с католиками, но понимают, что часть верующих и их коллег не готовы к этому», — сказал монсеньор.

В ежегодном докладе, опубликованном специальной группой Европейского союза, содержится предупреждение о серьезных нарушениях свободы вероисповедания в некоторых частях мира, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Были рассмотрены 34 страны, в 19 из которых зафиксированы ограничения религиозных свобод. Среди главных правонарушителей названы Афганистан, ЦАР, Китай, Северная Корея, Египет, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Мьянма, Нигерия и Ливия. Проблемной квалифицируется Индия, где в ряде штатов законы запрещают переход из религии большинства (индуизма) в религии меньшинств (христианство или ислам). Призывается к отмене законов о богохульстве в Пакистане и обращается внимание на преследование мусульман в Мьянме. Докладчики рекомендуют укрепить должность специального представителя ЕС по религиозной свободе Яна Фигеля, сделав его штатным сотрудником и предоставив адекватные кадровые и финансовые ресурсы.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».