В подмосковных Озерах оппозиция получит большинство в совете депутатов

Красногорск, , 14:26 — REGNUM Муниципальные выборы в Московской области прошли без явного преимущества «Единой России». Результаты голосования опубликованы 10 сентября на сайте Мособлизбиркома. Так, на выборах депутатов городского округа Озеры разница между единоросами и их преследователями-коммунистами составила десятые доли процента.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Красногорск первого созыва: «Единая Россия» — 47,98%, КПРФ — 12,41%, ЛДПР — 8,23%, «Партия пенсионеров» — 6,26%, «Справедливая Россия» — 5,49%, «Коммунисты России» — 5,19%, «Партия Роста» — 4,82%, «Яблоко» — 4,5%, «Гражданская инициатива» — 2,19%.

Выборы депутатов Совета депутатов Богородского городского округа первого созыва: «Единая Россия» — 48,6%, КПРФ — 17,69%, ЛДПР — 9,91%, «Партия пенсионеров» — 9,62%, «Справедливая Россия» — 5,63%, «Родина» — 2,94%.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Истра первого созыва: «Единая Россия» — 31,06%, КПРФ — 22,48%, ЛДПР — 12,83%, «Партия пенсионеров» — 11,90%, «Родина» — 7,89%, «Справедливая Россия» — 6,40%, «Яблоко» — 2,58%.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Озёры Московской области седьмого созыва: «Единая Россия» — 30,83%, КПРФ — 30,31%, ЛДПР — 14,25%, «Справедливая Россия» — 9,07%, «Партия Роста» — 8,46%.

Выборы депутатов Совета депутатов Талдомского городского округа: «Единая Россия» — 45,29%, КПРФ — 26,46%, «Справедливая Россия» — 8,47%, ЛДПР — 7,81%, «Партия пенсионеров» — 6,24%, «Партия Роста» — 2,57%.

На момент написания материала, данные о выборах депутатов Совета депутатов городского округа Егорьевск, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Лобня шестого созыва, дополнительных выборы депутатов Совета депутатов городского округа Серпухов Московской области по избирательным округам №3 и №17, выборах депутатов Совета депутатов городского округа Черноголовка шестого созыва на сайте Мособлизбиркома размещены не были.

Выборы Главы Лотошинского муниципального района Московской области: Екатерина Долгасова — 42,17%, Роман Смирнов — 39,58%, Вера Вдовина — 11,68%, Евгений Шаблий — 1,65%, Алексей Лебедев — 0,77%.

Выборы Главы Серпуховского муниципального района Московской области: Игорь Ермаков («Единая Россия») — 40,68%, Сергей Железняков (КПРФ) — 29,17%, Александр Осипов — 10,57%, Николай Тебин — 9,98%, Павел Хлюпин — 3,09%.