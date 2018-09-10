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Сирийский демократический совет пытается замять конфликт в Камышлы

Политика

В ходе боевых столкновений сирийская военная разведка и курдская полиция безопасности «Асайиш» понесли большие потери

Камышлы, Сирия, 10 сентября 2018, 14:24 — REGNUM  Сирийский демократический совет 9 сентября выступил с заявлением, что сожалеет о столкновениях между проправительственными силами и силами безопасности Сирийских демократических сил (СДС), которые произошли днем ранее в городе Камышлы сирийской провинции Хасака. Сирийский демократический совет является политическим крылом Сирийских демократических сил.

В заявлении Совет отметил, что эскалация не служит какой-либо стороне, которая верит в диалог и работает над поиском решения сирийского кризиса. Кроме этого Совет обвинил иностранные державы в попытках срыва между ним и правительством Сирии. При этом он намекнул на трехстороннюю встречу в Тегеране, в которой принимала участие Россия, Турция и Иран, обратив внимание, что боевые столкновения прошли в момент этой встречи.

Сирийские проправительственные активисты оценивают эту ситуацию по-другому. По их мнению и по мнению сирийских властей, атака на сирийских военнослужащих была заранее спланирована, чтобы показать, что курдские формирования по-прежнему контролируют данную территорию, и что возглавляемая США коалиция останется в стране и после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе боевых столкновений погибло более двенадцати сотрудников сирийской военной разведки и семь полицейских курдской полиции безопасности «Асайиш».

Тела убитых сирийских военнослужащих сначала были доставлены в Дамаск, в штаб военной разведки. Глава сирийской разведки Мохаммад Мхалла принимал участие в церемонии прощания с погибшими. После церемонии в открытом доступе появилось его первое публичное фото, что наблюдатели оценивают как знак для курдских формирований.

ИА REGNUM ранее сообщало о нападении курдской полиции безопасности на сирийских военнослужащих в городе Камышлы.

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Война в Сирии
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