МВД проверит законность задержаний журналистов в регионах России

Москва, , 14:22 — REGNUM МВД России проверит законность задержаний в регионах журналистов, освещавших несанкционированные акции протеста. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Ирины Волк, опубликованном на сайте Союза журналистов России.

Ирина Волк отмечает, что до сотрудников полиции, которые обеспечивают порядок на уличных акциях, доводятся нормы законодательства, которые регулируют правовой статус журналистов. Сейчас в министерстве изучают все имеющиеся материалы по задержаниям сотрудников СМИ.

«Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России», — отметила Ирина Волк.

Напомним, в Екатеринбурге разразился скандал. 9 сентября на одной из несогласованных уличных акций были задержаны трое известных на Урале журналистов. Их обвинили в участии в незаконном мероприятии и оформили протоколы.

Медиасообщество Урала встало на защиту своих коллег. Под открытым письмом на имя главы свердловской полиции Михаила Бородина подписались порядка 100 человек, в том числе представляющие издания, далёкие от оппозиционности, провластные, а порой и издания органов власти. Скандал дошёл до Москвы. В ситуацию вмешался Союз журналистов России.

Отметим, журналисты были задержаны не только в Екатеринбурге. Одно из задержаний было произведено в Перми.

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