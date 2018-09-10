На двух ульяновских участках хотят отменить итоги выборов

Ульяновск, , 14:22 — REGNUM На двух избирательных участках в Ульяновской области могут быть отменены итоги выборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 сентября, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По словам руководителя Центризбиркома, в Ульяновской области итоги выборов, результаты голосования могут отменить на участках №№1727, 1503 — Майнского и Карсунского районов соответственно.

«На участке 1727 Майнского района по вине членов участковой комиссии, тут наши коллеги виноваты, избирателю были выданы два бюллетеня по единому избирательному округу. Тоже будет принято решение об отмене итогов выборов», — сообщила Элла Памфилова.

В Карсунском районе, по предварительным данным, была попытка вброса. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Ульяновской области выбирали более 1,4 тыс. депутатов, по итогам голосования будет сформировано 136 представительных органов государственного и муниципального управления. Также прошли выборы депутатов заксобрания региона. По последним данным, по единому округу побеждает КПРФ, набравшая 36,24% голосов, «Единая Россия» получила 33,96%, ЛДПР — 13,51%, «Коммунисты России» — 5,83%. Остальные пять партий не прошли пятипроцентный барьер.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Ульяновской области лидируют коммунисты