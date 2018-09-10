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США требуют закрытия палестинского посольства

Политика

Организация освобождения Палестины об опасной эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Рамалла , 10 сентября 2018, 14:21 — REGNUM  США намерены закрыть представительство Палестины в Вашингтоне, передает немецкий телеканал N-TV 10 сентября.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Эрекат заявляет, что США проинформировали ООП об этом решении. Эрекат заявил об «опасной эскалации» и обвинил власти США в том, что они «коллективно наказывают» палестинский народ своей политикой, что также выражается в сокращении гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, Палестина намерена открыть свое посольство в Парагвае после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил закрыть представительство своей страны в Асунсьоне.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестина заявила об открытии своего посольства в Парагвае

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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