Депутатом Псковского облсобрания избрана кандидат от «Единой России»

Псков, , 14:14 — REGNUM Депутатом Псковского областного собрания по одномандатному округу №12 по итогам дополнительных выборов избрана генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева («Единая Россия»). Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, она победила с результатом 41,18% при явке 30,67%.

На вакантный мандат в региональном заксобрании претендовали пять кандидатов. Ирина Толмачева опередила своего ближайшего соперника более чем в два раза. Кандидат от КПРФ Роман Иванов получил в свою поддержку 21,04%, Артур Гайдук («Яблоко») — 16,93%, Елена Николаева («Партия роста») — 6,64%, Юрий Герасев (ЛДПР) — 6,41%.

«Мы не ошиблись в выборе кандидата, которого выдвигали на дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания. Опять же сработала процедура предварительного голосования, потому что при выборе кандидата мы обращались за помощью к избирателям. Собственно, это свидетельствует о том, что нам и впредь надо использовать возможности нашего предварительного голосования при выдвижении кандидатов на выборы», — прокомментировал итог выборов спикер Псковского областного собрания депутатов, председатель регионального политсовета «Единой России» Александр Котов.

Напомним, довыборы в региональный парламент проводились в связи с досрочным сложением полномочий Александра Братчикова, который в декабре 2017 года был избран сити-менеджером города Пскова.

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