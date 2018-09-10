«Национальный общественный мониторинг» о выборах: «Прошли в правовом русле»

Москва, , 14:13 — REGNUM В Российской Федерации без существенных нарушений прошли выборы, состоявшиеся 9 сентября. Об этом заявил федеральный координатор Ассоциации независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) Роман Коломойцев на пресс-конференции в ТАСС.

«Выборы (в РФ) в целом прошли в правовом русле под пристальным наблюдением», — сказал Коломойцев.

При этом он добавил, что количество фейковых сообщений о нарушениях на выборах в стране резко выросло «ко дню голосования и в день голосования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 г. на территории РФ проходили выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и довыборы в Госдуму, а также выборы в целом ряде муниципалитетов.

Всего в 80 регионах страны в Единый день голосования прошло свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня.

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