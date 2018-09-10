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В калужском Белоусове за мэра Москвы проголосовали лишь 16% дачников

Политика

Общая явка «дачных» избирателей из столицы составила 81%

Калуга, 10 сентября 2018, 14:13 — REGNUM  В единый день голосования 9 сентября В Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Тарусском и Юхновском районах Калужской области состоялись выборы мэра Москвы. В голосовании участвовали 6 тысяч 828 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации председателя калужской региональной избирательной комиссии Виктора Квасова.

Явка «дачных» избирателей из столицы составила 81%. Между тем в городе Белоусово Жуковского района на голосование пришли только 16% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на выборах мэра Москвы победил действующий глава города Сергей Собянин(самовыдвижение). По итогам обработки 99,04% протоколов он набрал 70,07% голосов. Кандидат от КПРФ Вадим Куминнабрал 11,42% голосов, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов— 7,04%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев— 6,74%, кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин— 1,87%.

Как сообщили в Мосгоризбиркоме, явка избирателей в Москве составила 30,36% избирателей, на загородных избирательных участках явка превысила 70% от заявивших свое желание голосовать за пределами столицы. На выборах мэра Москвы в 2013 года явка избирателей составляла 32,03%.

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Выборы мэра Москвы
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