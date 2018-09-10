Жители Орловской области выдали власти кредит доверия. Очередной

Зоя Емельянова, , 16:18 — REGNUM

Жители одного из наиболее депрессивных регионов Центрального федерального округа, Орловской области, в очередной раз всех удивили, продемонстрировав высокую (в сравнении с соседями) явку на выборах и самую высокую в России поддержку врио губернатора.

На фоне предшественника

У врио губернатора Андрея Клычкова было достаточно времени, чтобы продемонстрировать свои способности и стремления в Орловской области. Очередного варяга — Клычков из Москвы, до этого был депутатом Мосгордумы — в регионе с самого начала приняли с большими надеждами. На фоне своего предшественника, также представителя КПРФ, Вадима Потомского Андрей Клычков выглядел неплохо: молодой, но уже с опытом работы в органах власти, без иллюзий, а главное — с пониманием, что регион непростой.

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За почти год, который Клычков проработал в регионе с приставкой врио, ему удалось изменить структуру госдолга региона, сократив объем коммерческих займов более чем в два раза. Было заключено несколько важных соглашений с инвесторами, а это дополнительные налоги и новые рабочие места для региона в будущем. Орловские власти видят и перспективу для развития особой экономической зоны: на прошлой неделе Клычков попросил президента Владимира Путина поддержать этот проект. Особое внимание уделяется аграрному сектору. За последние годы Орловская область, считающаяся традиционно аграрной, сокращала производство не только в промышленном секторе, но и в сельскохозяйственном, и выглядела грустно на фоне соседей, наращивающих производство молока и мяса. Клычкову удалось привлечь в регион крупного инвестора, компанию «Мираторг», которая намерена вложить 3,6 млрд рублей в строительство маслоэкстракционного завода в Орловской области. Увеличит инвестиции и работающий на территории региона ООО «Знаменский СГЦ» — строятся три племенных элеватора, комбикормовый цех. И это — далеко не полный перечень анонсированных проектов.

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В регионе активно, насколько позволяют средства, занялись решением проблем ЖКХ и городским благоустройством. Реконструирован сквер «Юность», в планах — реконструкция еще двух парков. В областном же центре запланирована реконструкция двух мостов — Красного и «Дружбы». Эти планы вызвали негативную реакцию общественников, однако к реализации их уже приступили. Отдельная тема — дороги. На встрече с президентом Клычков анонсировал строительство Западного обхода Орла, платной дороги, которая, по замыслу властей, должна помочь разгрузить городские дороги.

Немаловажно, что в регионе в этом году начался ремонт дорог и в сельских районах. Вообще Клычков действительно много внимания уделяет сельским территориям, о которых предыдущее руководство фактически забыло. А вот сложности в период исполнения обязанностей Клычкову доставил прежде всего областной центр. Нерешенной остается, например, транспортная проблема: муниципальный ПАТП-1 в конце 2017 года был признан банкротом, другой транспортный МУП уже много лет находится в сложном финансовом состоянии, а к работе коммерческих перевозчиков масса вопросов. И закономерно, что именно в районах области поддержка Клычкова на выборах оказалась самой высокой — на отдельных территориях превысила 90%, а в Орле оказалась самой низкой, хотя и достаточной — более 70%.

Спокойная кампания

Избирательная кампания в регионе прошла крайне спокойно. Интрига какая-то наметилась только в самом начале, когда для участия в выборах выдвинулся популярный в регионе политик, бизнесмен Виталий Рыбаков, в свое время приложивший немало усилий для ухода Потомского, но до регистрации у него дело не дошло — он снял кандидатуру, объявив выборы бутафорскими.

Таким образом, у Клычкова после регистрации остались четыре соперника: Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Евгений Алехин («Родина»), Андрей Куцын (ЛДПР), кандидат от «Патриотов России» Елена Крачнакова. Все, в отличие от Клычкова, местные, однако, за исключением, пожалуй, депутата облдумы и лидера «СР» в регионе Руслана Перелыгина, не слишком известные жителям. Более-менее активную кампанию из всех соперников врио также вел только он.

Впрочем, и сам Клычков в избирательной кампании в обычном смысле, с громкими заявлениями и обещаниями, не участвовал: новости, публикуемые его пресс-службой, касались повседневной работы. Большой плюс Клычкову дала встреча с президентом 4 сентября, буквально за несколько дней до выборов.

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Нарушений и в период агитации, и в сам день выборов зафиксировано не было — по крайней мере, по официальным данным. «Голос» же сообщал о случаях незаконной агитации (по информации движения, заявление передано в МВД), о голосовании за умерших людей и о большем числе выданных бюллетеней на участке для голосования на дому, чем было подано заявлений.

Политолог Владимир Слатинов в беседе с «Орловскими новостями» назвал выборы в регионе «договорным матчем», но признал, что Клычков удачно сыграл на контрасте с предшественником Потомским, показав, что он публичный политик и не планирует ставить «своих людей» на руководящие должности.

«Удалось показать — чуда, может, и не будет, но надежда на некоторое оживление есть. Удалось показать, что власть готова работать, по меньшей мере, с активной частью людей, учитывать гражданские инициативы. В целом орловский врио не совершил ни одной серьезной политической ошибки, на фоне явно слабой местной элиты ему во многом удалось смикшировать изначальное недоверие к «третьему варягу», — сказал Слатинов.

Что дальше?

О результате проделанной работы — во всех смыслах — в регионе можно судить по результатам выборов. Прежде всего, показательна явка, составившая около 54%. Для сравнения: в соседней, намного более благополучной Воронежской области на выборах проголосовали около 44% избирателей, причем в регионе явку сочли неплохой.

Уровень же поддержки Клычкова — 83,55% — оказался вообще самым высоким по стране среди других врио губернаторов. Например, в Воронежской области Александр Гусев получил 72%, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский — 65%. А действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, выдвинувшаяся на второй срок, вообще набрала меньше 40%, и теперь в регионе будут проводить второй тур губернаторских выборов.

Но доверие нужно не только заслужить, но и оправдать. Предшественник Клычкова, кстати, набравший на выборах губернатора еще больше, почти 90%, этого сделать не смог — Потомскому пришлось уйти в отставку через три года после избрания на фоне многочисленных скандалов и громадных экономических проблем.

Кстати

Победу Клычкова на выборах жители Орловской области уже активно комментируют в социальных сетях. Отзывы — самые разные, а большинство же сходится во мнении, что итог был очевиден с самого начала.

«Клычковым за год на посту врио для города сделано уже много. Не могу вспомнить, что сделал Потомский», — написал один из пользователей Евгений.

«Не особо рада, так как новоиспечённый губернатор проигнорировал просьбы жителей. Хотя в интервью по местному ТВ с твёрдой уверенностью утверждает, что отвечает на все обращения граждан в соцсетях», — написала Алёна.

«Поздравляю, Андрей Евгеньевич, удачи в вашей не лёгкой работе», — написала Ольга.