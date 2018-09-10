В Ярославскую облдуму прошли три кандидата от ЛДПР

Ярославль, , 14:03 — REGNUM На выборах в Ярославскую областную думу ЛДПР набрала 13,35% голосов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии. Благодаря третьему результату на выборах в областную думу кандидаты от ЛДПР получили три места в региональном парламенте.

От ЛДПР в думу попадает депутат муниципального совета Ярославского района Владимир Смирнов, действующий депутат облдумы Андрей Потапов, инженер «МРСК Центра Ярэнерго» Ирина Лобанова.

«Мы показали хороший результат, но можно было сделать лучше. Можно было увеличить наше представительство не в три раза, а в шесть. Сегодня «благодаря» пенсионной реформе сложилась такая ситуация, в которой можно было претендовать на шесть мандатов. Наша партия постоянно этой темой занимается. Мы протестуем также против усиления налогового бремени, что тоже помогло добиться таких результатов на выборах», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Потапов.

Теперь, по мнению Андрея Потапова, в областной думе сложилась большая фракция ЛДПР, что позволит вместе с другими оппозиционными партиями отстаивать интересы друг друга.