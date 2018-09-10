В Тольятти и Сызрани больше не хотят единороссов у власти: мнение

Тольятти, Самарская область, , 14:13 — REGNUM На выборах в думы Тольятти и Сызрани в единый день голосования 9 сентября 2018 года наибольшее число голосов избирателей получила КПРФ. В Сызрани среди причин этого «напряженная внутриполитическая обстановка», а Тольятти «считается в политических кругах оппозиционным городом». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель движения «Активная молодежь», участвовавший в выборах в гордуму Сызрани в качестве кандидата в депутаты по одномандатному округу №15 Юрий Кислов (КПРФ).

«В Сызрани КПРФ взяла верх над «Единой Россией» впервые в истории города, несмотря на то, что были нарушения в ходе избирательной кампании. Причина провала «Единой России» в том, что жизнь горожан постоянно ухудшается, доходы падают. Закрытие предприятий, в том числе завода «Пластик» в 2016 году, привело к безработице. Из-за снижения покупательной способности создались неблагоприятные условия для бизнеса. Сызранские единороссы были у власти более 20 лет, и население знает, как работают эти люди, поэтому отдали голоса КПРФ», — заявил Юрий Кислов.

Юрий Кислов считает, что ситуацию «подогрела» и пенсионная реформа. Однако, по его мнению, даже без нее на этих выборах победили бы коммунисты — слишком напряженная внутриполитическая обстановка назрела в Сызрани.

«Что касается Тольятти, то он считается в политических кругах оппозиционным городом, так как здесь проблемы с трудоустройством, в том числе, из-за сокращений на «АвтоВАЗе». Люди здесь не особо поддерживают партию власти», — отметил он.

Еще одна причина победы КПРФ, по мнению Юрия Кислова в том, что Тольятти был полностью укомплектован КОИБ — «электронными урнами». Это, на его взгляд, обеспечило честный подсчет голосов.

«КПРФ — партия, которой избиратели Сызрани и Тольятти доверяют сегодня. Возможно потому, что история циклична, и люди хотят возвращения социализма. А возможно, у них просто нет сейчас другой альтернативы. Так или иначе, вчера местные жители массово голосовали за красных», — резюмировал Кислов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, КПРФ победила на выборах депутатов гордум Сызрани и Тольятти, оставив на втором месте «Единую Россию».

По окончательным данным избирательной комиссии Самарской области, в Сызрани за коммунистов отдали голоса 36,16% избирателей (18 831 человек), в Тольятти — 35,52% (57 763 человек). В Сызрани на участки пришли 35,42% избирателей от числа включенных в список, в Тольятти — 25,63%.

Напомним, 9 сентября в регионе также состоялись выборы губернатора Самарской области — предварительная явка составила около 49,5%. Победу с большим отрывом одержал врио главы региона, единоросс Дмитрий Азаров. По уточненным данным избирательной комиссии региона, он набрал 829 118 голосов (72,63%). На втором месте зампредседателя Самарской губернской думы, кандидат от КПРФ Алексей Лескин — за него проголосовали 114 090 избирателей (9,99%).

Также прошли дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158, на которых лидирует советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками нацгвардии РФ, представитель партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. По уточненным данным, он получил 56,98% голосов (117 726 избирателей).