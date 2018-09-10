В Раде требуют расширить санкции в отношении Кремля за выборы на Донбассе

Киев, , 14:00 — REGNUM Киев должен требовать от Запада «расширить санкционный список в отношении окружения президента России Владимира Путина за возможное проведение выборов в Донецке и Луганске». Об этом 10 сентября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин.

«Пока Россия не ощутит удара по зубам, она будет поддерживать псевдореферендумы и т.д. Мы можем влиять международным давлением и предупреждением о дополнительных санкциях. Исходя из того, что такие выборы являются прямым нарушением минского формата, хоть он и не сильно нам родной, но он существует. Львиная доля санкций привязана именно к минскому формату. Констатация нарушения минского формата со стороны России должна стимулировать европейских партнеров говорить о повышении санкций, причем персональных… Нужно расширение персональных санкций относительно ближайшего окружения Путина, несмотря на противостояние ФСБ, ГРУ и политиков», — отметил Лапин.

Он прогнозирует, что выборы глав ДНР и ЛНР все же состоятся.

«Идет предоставление статуса квазигосударственности. Когда о выборах говорили в 2015 году ЕС единогласно начал говорить о том, что этого нельзя делать. Это (будет грозить очередными санкциями против России… На сегодняшний день Россия обнаглела, их экономика адаптировалась ко всем санкциям. И сегодня они, в принципе, не сильно страдают от европейских санкций. И ЕС задается вопросом: нужны ли им санкции и нужна ли им вообще Украина? Им не хочется терять деньги от России. Они будут проводить выборы», — считает Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) заявила, что объявление выборов в ЛНР и ДНР противоречит Минским соглашениям.

Европейский Союз призвал Россию избегать шагов, которые препятствуют прогрессу в реализации Минских соглашений. «Мы ожидаем, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении», — подчеркнул официальный представитель ЕВС.

Напомним, 7 сентября Народный совет ДНР назначил внеочередные выборы главы ДНР и парламента республики на 11 ноября. Аналогичное решение также принял и парламент ЛНР. В начале 2018 года планировалось, что выборы в Донецке и Луганске пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок.