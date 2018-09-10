В парламенте Литвы назвали Россию главной угрозой существования страны

Вильнюс, , 13:55 — REGNUM Увеличение финансирования обороны до 2,5% от ВВП к 2030 году — недостаточно. Литва — приграничная территория НАТО с «агрессивной Россией», Литва должна «сохранить государственность от 11 марта», чтобы «не повторилась похожая катастрофа, как в 1940 году».

«Россия — главная угроза». Такие и похожие заявления сегодня, 10 сентября, прозвучали от представителей партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), которые подписали национальное соглашение парламентских партий об увеличении финансирования обороны, но остались недовольными, назвав соглашение «недостаточно амбициозным», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В СО-ХДЛ пообещали, что если победят на следующих парламентских выборах и войдут в правительство Литвы, то соглашение будет пересмотрено, а планку финансирования военных нужд в 2,5% от ВВП достигнут досрочно — к 2025 году, а к 2030 году доведут финансирование обороны до 3% от ВВП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, лидеры парламентских фракций подписали национальное соглашение об увеличении финансирования обороны до 2,5% от ВВП до 2030 года и введения всеобщей воинской повинности с 2022 года.

Соглашение подписали: Союз крестьян и зелёных Литвы, «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), Саюдис либералов Литвы, Социал-демократическая партия труда, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. Единственным исключением стала только Социал-демократическая партия Литвы.