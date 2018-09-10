Единороссы сумели взять большинство в парламенте Забайкалья

Чита, , 14:04 — REGNUM Согласно обновлённым данным крайизбиркома, кандидаты от партии «Единая Россия» всё же сумели получить большинство мандатов на выборах в Законодательное собрание Забайкальского края, передаёт ИА REGNUM.

Данные о предварительных итогах голосования по единому округу свидетельствуют о том, что партия власти получает 28,30% голосов избирателей, тогда как коммунисты — 24,59%. На второе место вышли кандидаты от ЛДПР (24,60%). Далее следуют: «Справедливая Россия» (8,97%), «Партия пенсионеров» (6,04%) и «Патриоты России» (3,38%).

Напомним, в соответствии с Уставом Забайкальского края, в Законодательное собрание региона входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определится по единому краевому избирательному округу, другую изберут по одномандатным избирательным округам.

Читайте также: Забайкалье выбирает депутатов в региональный парламент

По одномандатным округам представители партии власти получили 11 мандатов из 20, депутатами от коммунистов стали пять человек, от ЛДПР — двое, и по одному от партий «Партия дела» и «Справедливая Россия».

«В итоге видим, что Заксобрание Забайкалья будет очень разношёрстным. Что единороссам, что коммунистам или либерал-демократам, придётся договариваться. А голоса одиноких представителей «Партии пенсионеров» и «Партии дела» могут оказаться решающими, если «Единая Россия» захочет действовать в обход окрепших фракций КПРФ и ЛДПР», — отмечает ИА «Чита.ру».

Комментируя корреспонденту ИА «Чита.Ру» итоги выборов депутатов краевого Законодательного собрания, депутат Государственной Думы от Забайкальского края Юрий Волков (ЛДПР) выразил надежду, что теперь краевой парламент перестанет штамповать решения правительства.

«Из 800 тысяч избирателей, за «партию власти» проголосовали менее 50 тысяч. Мне кажется это серьёзный сигнал федеральным властям о состоянии Забайкальского края. Состояние Забайкальского края сегодня критическое — по параметрам бюджета, государственного долга», — сообщил Волков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов краевого Заксобрания в Забайкалье проходили при весьма невысокой явке: за два часа до закрытия избирательных участков она так и не превысила и 20%, тогда как в 2013 году к 18:00 в выборах приняли участие 28,42% избирателей, да и за «Единую Россию» было отдано не в пример больше голосов — 43,09% против 14,15% (КПРФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Единороссы Забайкалья лишились большинства в региональном парламенте