«Теперь за работу!» : главу Тюменской области Моора поздравил соперник

Тюмень, , 13:53 — REGNUM Кандидат на выборах губернатора Тюменской области от «Справедливой России» Владимир Пискайкин официально поздравил Александра Моора с победой и призвал к плодотворной совместной работе. Результаты голосования он считает «в целом неплохими», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте регионального отделения «Справедливой России» появилось поздравление Владимира Пискайкина, набравшего около 6% голосов на выборах главы Тюменской области. Напомним, Александр Моор одержал убедительную победу в предвыборной гонке с результатом более 65%.

Поздравлять избранного губернатора Владимир Пискайкин начал издалека, сообщив, что «Справедливая Россия» — молодая партия по сравнению с КПРФ и ЛДПР. Владимир Пискайкин заявил, что «связи региональных отделений в ХМАО и ЯНАО с Тюменским региональным отделением слабоватые». Но эти вопросы решаемые и будут подняты на предстоящем съезде «Справедливой России».

«Я получил около 6% голосов избирателей, примерно столько же, сколько на прошлых выборах губернатора, но тогда не было кандидата от коммунистов и, возможно, какая-то часть от них проголосовала за меня. Сейчас это в чистоте наш электорат», — признал Владимир Пискайкин в своём официальном заявлении.

Лидер тюменских справедливороссов отметил, что партия улучшила свой результат на выборах в гордуму Тюмени седьмого созыва.

«Всех с окончанием выборов, теперь за работу друзья! Поздравляю Александра Викторовича Моора с победой. Надеюсь, будем работать в тесной связке. У нас есть идеи, есть люди, мы знаем как решить многие вопросы, надеюсь, все это будет востребовано», — резюмировал Владимир Пискайкин.

Кака ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Тюменской области состоялись 9 сентября 2018 года в трёх регионах «тюменской матрёшки».

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