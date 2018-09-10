Украине нужно продлить «особый статус Донбасса» — эксперт

Киев, , 13:52 — REGNUM Политический эксперт Василий Вакаров призвал Киев продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон об «особом статусе Донбасса»), чтобы отменить выборы в Донецке и Луганске. Он сделал это заявление 10 сентября в эфире телеканала NewsOne.

«Мы должны до 6 октября продлить действие закона об «особом статусе Донбасса». Если мы не продолжим этот статус, не продемонстрируем наш шаг навстречу, наше выполнение минских соглашений, тогда выборы однозначно будут», — заявил Вакаров.

Он также прогнозирует, что Запад введет в отношении Кремля очередные санкции за проведение выборов в Донецке и Луганске.

«Наши говорят о нарушении минского процесса. Но, извините, минский процесс нарушается с первого дня его заключения, потому что убийства происходят до сегодняшнего дня, продолжается война… Люди, которые там живут и мы просим власти прекратить войну, завершить военные действия. К сожалению, никто не прислушивается. Скорее всего, будут очередные санкции в отношении РФ. Они будут применены как и за Солсбери… Но Россия уже привыкла к санкциям и они каждый день занимаются проблематикой в ДНР и ЛНР, а мы нет», — подытожил Вакаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября первый заместитель спикера Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что «украинская сторона потребовала от РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей расследовать убийство главаря боевиков».

«Также в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано, что россияне также отказались продемонстрировать тела взорванных боевиков и не допустили в больницы, где содержат раненых. Это еще раз свидетельствует о российском следе зачистки подельников», — отметила Геращенко.