В КПРФ заявили об эффективности «московского стандарта выборов»

Москва, , 13:49 — REGNUM Выборы мэра столицы прошли в Москве с незначительными нарушениями. Об этом заявил депутат Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

«Наша партия максимально ответственно подошла к направлению своих представителей на участки. Всего у нас 3808 участков. Из них около 3,6 тыс. — это Москва, ещё 209 участков сформированы по экстерриториальному принципу. Мы дали 2950 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, ещё 2015 человек — это наблюдатели и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса. У нас работала своя общественная линия контроля за выборами. И сейчас мы можем сказать, что можем сказать, что выборы проходят с незначительными нарушениями», — подчеркнул он.

Как сообщили в пресс-службе Общественного штаба, представители партии КПРФ признали эффективность «московского стандарта выборов» и поддержали предложение масштабировать его на всю Россию.

«Мы понимаем, что победил Сергей Собянин, однако считаем, что нам удалось достигнуть хорошего результат в этой избирательной кампании. Нам впервые за долгое время удалось создать реальную коалицию. Нам удалось объединить множество левых политических сил — партий и общественных движений. Вместе мы проводили встречи во всех районах Москвы и были услышаны избирателями», — заявил кандидат на должность мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:26 утра и обработки 99,4% протоколов кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал 11,42% голосов. Явка избирателей в Москве составила 30,36% избирателей, на загородных избирательных участках превысила 70%.

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