«СР» ставит задачей сломать большинство «ЕР» на выборах в 2021 году

Москва, , 13:45 — REGNUM «Справедливая Россия» планирует сломать конституционное большинство «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил депутат Госдумы Олег Шеин.

«Задача-минимум: сломать конституционное большинство ЕР на выборах-2021, так как с высокой вероятностью надо ожидать попытки пересмотра Конституции в последующий цикл, включая ее социальные разделы», — рассуждает депутат в соцсети.

Задачей-максимум он наметил опрокинуть «Единую Россию» на выборах-2021 ниже 50% мест в Госдуме.

«Вчерашнее воскресенье показало, что это реально. Но реальность требует объединения парламентской оппозиции в части выдвижения единых кандидатов по одномандатным округам», — рассуждает парламентарий.

По его мнению, в качестве первого шага к такому сотрудничеству было бы правильно сейчас всем трем парламентским партиям поддержать оппозиционных кандидатов во втором туре губернаторских выборов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России прошло порядка 4,75 тыс. кампаний разных уровней, в списки для голосования были внесены около 65 млн человек в 80 из 85 регионов РФ, по итогам голосования распределялось 31,4 тыс. мандатов.

Второй тур выборов губернаторов пройдет в Хакасии, Владимирской области, Приморском и Хабаровском краях.