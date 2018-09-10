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11 мандатов получила «Единая Россия» в Архангельской Гордуме

Политика

Четыре из семи политических партий получили представительство в парламенте

Архангельск, 10 сентября 2018, 13:40 — REGNUM  В Архангельске завершается подсчет голосов на выборах в городскую Думу. Предварительные итоги озвучил на пресс-конференции председатель городской избирательной комиссии Александр Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К участию в выборах были допущены семь политических партий, но только четыре из них смогли набрать необходимое количество голосов для получения мандатов. Пока распределение мест в городской Думе выглядит так: у «Единой России» 11 мандатов, у ЛДПР — 5, у КПРФ — 7, у «Справедливой России» — 5. Также в Думу прошли 2 самовыдвиженца.

Напомним, в Архангельскую городскую Думу избраны 30 депутатов, 15 из них — по партийным спискам.

Явка на выборах в Архангельске составила 26,91%.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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