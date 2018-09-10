Потасовка в Москве: житель Украины обратился в полицию из-за Жириновского

Москва, , 13:39 — REGNUM 38-летний гражданин Украины, участвовавший в потасовке с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве, обратился в полицию с заявлением. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, иностранный гражданин, прибывший 9 сентября в Москву, обвинил главу ЛДПР в нанесении «удара по лицу».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в пресс-службе партии ЛДПР, комментируя инцидент на Пушкинской площади в Москве, сообщили, что участвовавший в потасовке мужчина выкрикивал «матерные слова и личные оскорбления в адрес Владимира Жириновского».

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