Новым послом США в Киргизии назначен Дональд Лу

Бишкек, , 13:37 — REGNUM Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру нового американского посла в Киргизии — Дональда Лу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий посол США в Бишкеке Шейла Гуолтни ушла с этой должности и покинула Киргизии еще в августе 2017 года. Свое желание покинуть пост она объяснила тем, что «решила вернуться к своей семье в родной штат Калифорния».

С тех пор диппредставительство США в Киргизии работало без посла.

Отметим, что Дональд Лу уже успел поработать в посольстве США в Киргизии — с 2003 по 2006 годы он занимал пост заместителя американского посла в Бишкеке. Лу является дипломатом с 28-летним стажем. Ранее он работал в посольствах США в Азербайджане, в Албании, в Грузии, в Индии и в Пакистане. Новый посол США в Киргизии родился в Калифорнии, степень магистра в области международных отношений получил в Принстоне. В 1988—1990 годах числе добровольцев Корпуса Мира работал в Африке. Помимо английского Лу владеет китайским, русским, урду, хинди, азербайджанским, албанским и грузинским языками.