Омские выборы: Бурков получил «серьёзный аванс доверия»

Омск, , 13:35 — REGNUM Врио губернатора Омской области Александр Бурков, обращаясь к жителям региона по итогам выборов 9 сентября, заявил, что расценивает их поддержку как «серьёзный аванс доверия».

Бурков сообщил, что по итогам выборов 9 сентября получил почти 83% голосов. Явка составила около 44%.

«Вами был оказан самый высокий уровень поддержки. Почти 83% избирателей отдали мне свои голоса. Для меня это честь и большая ответственность. Я расцениваю эту поддержку как серьёзный аванс доверия. И я благодарен каждому из вас за высокую оценку той работы, которая уже ведётся в регионе», — сказал руководитель региона омичам.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, инаугурация Александра Буркова состоится 14 сентября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования в Омской области состоялись выборы губернатора. Второе место занял кандидат от ЛДПР Алексей Ложкин (8,50%), третье — самовыдвиженец Анатолий Соловьёв (3,85%), четвёртое — кандидат от «Партии роста» Антон Дрязгов (2,35%).

Напомним, уроженец Свердловской области, спараворосс Александр Бурков (в выборах участвовал как самовыдвиженец — прим. ИА REGNUM ) был назначен врио губернатора в октябре 2017 года, после того, как ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года.

В 2015 году Назаров выиграл всенародные выборы губернатора, получив 59,99% голосов. Явка тогда составила порядка 33%.

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